Вучич: Запад угрожает Сербии отказом от приема в ЕС

Президент рассказал о проблемах с евроинтеграцией.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад угрожает Белградом отказом от приема в Евросоюз. Соответствующее заявление в ходе выступления в местном парламенте (Народной Скупщине) сделал глава государства. Политик пояснил, что данный путь развития может исчезнуть в том случае, если республика откажется принимать план Европы по урегулированию косовского вопроса. Ранее документы подготовили дипломаты из Франции и Германии. Они изложили меры, которые будут приняты в отношении тех, кто не согласен с официальной позицией Брюсселя. Сербии грозит прекращение инвестиций из ЕС, включая как будущие вложения, так и вывод действующих.

Уважаемый президент, если работа по этой инициативе и ее реализации не будет принята, вам грозит прекращение переговоров о присоединении к ЕС, прекращение не только будущих инвестиций, но и вывод всех инвестиций из вашей страны. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что ранее делегация в составе специального представителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, заместителя помощника американского государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, представителей Франции, Германии и Италии на встречах в Белграде потребовали от правительства Сербии дать согласие на франко-немецкий план по Косово.

Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић