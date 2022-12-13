Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе

Глава страны прокомментировал отказ вводить санкции против Москвы.

Вучич заявил, что Сербия осталась без международных союзников на Западе, но при этом республика оказалась окружена государствами-членами НАТО. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления перед парламентариями в Народной Скупщине. Глава государства прокомментировал позицию военного нейтралитета по украинскому кризису и отказ поддержать антироссийские санкции.

Вы не можете функционировать в современном мире в одиночку. Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что утром 2 февраля началось специальное заседание Скупщины (парламента). Единственным пунктом рассмотрения депутатов является доклад "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". С ним выступает глава страны. Александр Вучич напомнил коллегам о том, что вокруг страны располагается контингент Североатлантического военного альянса или их миссии. В качестве примера он привел силы, оставшиеся в Боснии и Герцеговине.

Вучич сообщил, что Сербия не будет вступать в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић