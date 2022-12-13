Глава Сербии не изменит своей позиции о военном нейтралитете.

Президент Александр Вучич сообщил, что Сербия не будет вступать в НАТО. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местными законодателями в парламенте страны (Народной скупщине). Политик отметил, что решение Белграда придерживается такой позиции вне зависимости от различные высказывания и оценки в СМИ. Вучич призвал сохранять позицию военного нейтралитета.

Я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет. Мы строим свою армию. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что агрессия стран НАТО против Союзной Республики Югославии 1999 года началась 24 марта и продолжалась 78 дней. Руководство Североатлантического военного альянса назвало причиной своей воздушно-наступательной операции Allied Force "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". Сербские власти отметили, что из-за бомбардировок жертвами стали от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 10 тысяч. Две трети из которых составляли мирные жители.

Вучич: Сербия должна принимать решения самостоятельно.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић