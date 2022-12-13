Вучич посоветовал министру Басте заниматься экономикой, а не санкциями против России

Глава страны оценил выступление Рады Басты по поводу присоединения к западной ограничительной политике.

Президент Сербии Александр Вучич посоветовал местному министру по экономике Раде Басте заниматься его профильной отраслью, а не антироссийскими санкциями. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего обращения к нации. По мнению политика, когда у его коллег есть, что предложить властям, то следует для начала идти с инициативами и проектами на правительственное заседание, а не в СМИ.

Сейчас мы должны работать еще больше и сильнее. Раде, не сердись, но ты занимайся привлечением инвесторов. Инвесторы приходят"...Не надо говорить "приходят", это твоя работа! А санкции оставь для кого-то другого... Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что 13 марта Раде Баста выразил мнение о необходимости присоединения республики к санкционной политике коллективного Запада, направленной в отношении Москвы. Он призвал высказаться всех министров на этот счет. Далее Движение социалистов, чьим лидером является директор ключевой сербской спецслужбы (Агентства безопасности и информации) Александар Вулин, потребовало отставки министра по экономики.

Вучич не верит, что Сербия станет членом ЕС до 2027 года.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић