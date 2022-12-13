Вучич не верит, что Сербия станет членом ЕС до 2027 года

Президент оценил соглашения, достигнутые в Охриде.

Сербский президент Александр Вучич не верит в то, что Белград станет членом Евросоюза до 2027 года, когда истечет мандат главы государства. Соответствующее заявление политик сделал в ходе общения с местными журналистами. Он пояснил, что по вопросу евроинтеграции изменилось немного. Таким образом лидер республики прокомментировал достигнутые в Охриде соглашения с Приштиной.

Только то, что мы знаем, что от наших действий по этому вопросу зависит наш путь в ЕС. <...> Я не верю, что Сербия сможет вступить в ЕС за три или четыре года, до конца моего президентского мандата, кто хочет, может сказать потом, что Сербия не заинтересована в пути в ЕС. Я заинтересован. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее президент Сербии говорил о том, что прогресс на пути вступления в Европейский союз будет зависеть от имплементации международных договоренностей, достигнутых на переговорах в северомакедонском городе Охриде. Аналогичное заявление в своем официальном обращении по результатом переговоров сделал глава министерства по иностранным делам Евросоюза Жозеп Боррель.

Президент Вучич: Путин не приедет в Сербию до конца конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић