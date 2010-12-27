Вторую очередь "Ленинского парка" ввели в эксплуатацию

ЖК "Ленинский парк" считается проблемным.

В жилом комплексе "Ленинский парк" ввели в эксплуатацию корпуса 6Б и 6В. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

Эти два проблемных дома достроили благодаря комитету по строительству и рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков, возглавляемой Алексеем Золотовым. Жилой комплекс состоит из 7 домов, два из них достроили в 2017 году, еще два в 2018. Планируется, что еще 3 корпуса удастся сдать в эксплуатацию осенью 2018 года.

Игорь Албин отмечает, что к концу этого года нужно ввести в эксплуатацию 30 проблемных домов.

Ключи жильцам достроенных домов выдадут в течение полугода.

Сегодня всеволожские обманутые дольщики вышли с палатками на улицу.

Фото: Адмистрация Санкт-Петербурга