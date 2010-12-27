Вторую очередь Лахта Центра построит турецкая компания Renaissance Construction

Компанию выбрали из четырёх претендентов.

Сторительством второй очереди Лахта Центра заёмется турецкая компания Renaissance Construction. Как сообщили в пресс-службе многофункционального комплекса 10 апреля, компанию выбрали из четырех претендентов, у которых есть международный опыт.

Отметим, что "Ренейссанс Констракшн" также участвовала в строительстве первой фазы проекта. Наличие опыта - главное преимущество перед остальными конкурентами, отметила Ирина Анисимова, директор по развитию АО МФК Лахта Центр.

Справка:

Вторая очередь Лахта Центра – это административное здание. Площадь строения составит 171 835 кв.м, высотность варьируется от 4 до 14 этажей, предусмотрено также подземных этажа.

Фото: сайт "Лахта Центр"