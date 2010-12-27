Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Вторую очередь Лахта Центра построит турецкая компания Renaissance Construction
Сегодня, 19:30
0
ProkVad
207

Вторую очередь Лахта Центра построит турецкая компания Renaissance Construction

0
 
 

Компанию выбрали из четырёх претендентов.

Сторительством второй очереди Лахта Центра заёмется турецкая компания Renaissance Construction. Как сообщили в пресс-службе многофункционального комплекса 10 апреля, компанию выбрали из четырех претендентов, у которых есть международный опыт.

Отметим, что "Ренейссанс  Констракшн" также участвовала в строительстве первой фазы проекта. Наличие опыта - главное преимущество перед остальными конкурентами, отметила Ирина Анисимова, директор по развитию АО МФК Лахта Центр.

Справка:

Вторая очередь Лахта Центра – это административное здание. Площадь строения составит 171 835 кв.м, высотность варьируется от 4 до 14 этажей, предусмотрено также подземных этажа. 

Фото: сайт "Лахта Центр"

Теги: лахта центр , россия , спб , строительство , турция
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5