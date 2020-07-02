Премьера нового сезона планируется в 2021 году.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что второй сезон сериала "Ведьмака" получил новое название. Об этом сообщили журналисты издания Production Weekly.

По данным инсайдеров, новый сезон получит подзаголовок "Таинственные монстры". Фанаты "Ведьмака" отметили, что на это также намекал ролик, который ранее опубликовал Netflix. Там зрителям подробно рассказали о монстрах, которые были в первом сезоне.

Предполагается, что во втором сезоне Геральд столкнется с новыми чудовищами. премьера сезона ожидается в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix представил свою версию истории о короле Артуре.

Видео:Netflix/YouTube