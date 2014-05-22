В один день в Петербурге "заминировали" 139 школ

Ни в одной школе не было найдено ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств.

В один день неизвестные "заминировали" 139 школ в четырех районах Петербурга.

Как стало известно Piter.TV, днем 2 декабря на электронную почту управления ФСБ по городу и области поступило сообщение, что в школе №27 на набережной Лейтенанта Шмидта заложено 12 бомб. Полиция тут же эвакуировала 262 человека. В ходе осмотра правоохранители не нашли ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером этого же дня на электронную почту управления ФСБ по городу и области поступило сообщение о том, что в пятницу, 3 декабря, около 13 часов взорвутся все школы Московского, Адмиралтейского, Невского районов. Полиция проверила 138 школ, в которых не было найдено ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Спустя два часа с почты под адресом "Дед Мороз" поступило сообщение о том, что в Петербурге "заминированы" почти все суды, в Арбитражном и Конституционном вовсе находится по 20 бомб. Полиция проверила 27 зданий судов, в которых не нашла взрывчатых веществ или взрывных устройств. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в один день неизвестные "заминировали" 44 школы, аквапарк и два ТЦ в Петербурге.

Фото: Piter.TV