Второй день апреля встретит жителей Ленобласти гололедицей и ночными морозами

В ночное и утреннее время ожидается сильная гололедица на дорогах региона. Водителям и пешеходам просьба быть внимательнее.

Завтра, 2 апреля, жителей Ленинградской области ожидают сильный гололед на дорогах и морозы в ночное время до - 12 градусов.

2 апреля текущего года, в Ленобласти прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2…-7 гр., местами до -12 гр., днем +4…+9 гр.

В ночное и утреннее время ожидается сильная гололедица на дорогах региона. Водителям и пешеходам просьба быть внимательнее.

Источник: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Фото: Александр Алабушев