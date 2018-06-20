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Второй день апреля встретит жителей Ленобласти гололедицей и ночными морозами
Сегодня, 14:13
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KaterinaKono13

Второй день апреля встретит жителей Ленобласти гололедицей и ночными морозами

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В ночное и утреннее время ожидается сильная гололедица на дорогах региона. Водителям и пешеходам просьба быть внимательнее.

Завтра, 2 апреля, жителей Ленинградской области ожидают сильный гололед на дорогах и морозы в ночное время до - 12 градусов.

2 апреля текущего года, в Ленобласти прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2…-7 гр., местами до -12 гр., днем +4…+9 гр. 

В ночное и утреннее время ожидается сильная гололедица на дорогах региона. Водителям и пешеходам просьба быть внимательнее.

Источник: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Фото: Александр Алабушев

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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