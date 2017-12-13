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Баскетболист "Локомотива" обошел соперников в конкурсе на лучший данк
Сегодня, 10:32
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nadiputintseva
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Баскетболист "Локомотива" обошел соперников в конкурсе на лучший данк

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Звезды баскетбола поучаствовали в конкурсе во время перерыва.

17 февраля в рамках Матча звезд свое мастерство смог продемонстрировать центровой краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Фрэнк Элегар. Игрок показал лучший данк на площадке спортивного комплекса "Юбилейный".

Элегар отправил мяч в кольцо во время конкурса на самый лучший бросок сверху, который называется "данк". Баскетболист смог обойти своих соперников, Тэйлора Ханикатта из клуба "Химки" и Ике Удона из "Астаны". За свою победу американец получил годовой комплект экипировки от партнеров мероприятия.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что матч звезд баскетбола закончился со счетом 125:124 в пользу россиян.

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Теги: баскетбол , новости спб , спорт , фрэнк элегар , юбилейный
Категории: Новости СПб

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