Баскетболист "Локомотива" обошел соперников в конкурсе на лучший данк

Звезды баскетбола поучаствовали в конкурсе во время перерыва.

17 февраля в рамках Матча звезд свое мастерство смог продемонстрировать центровой краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Фрэнк Элегар. Игрок показал лучший данк на площадке спортивного комплекса "Юбилейный".

Элегар отправил мяч в кольцо во время конкурса на самый лучший бросок сверху, который называется "данк". Баскетболист смог обойти своих соперников, Тэйлора Ханикатта из клуба "Химки" и Ике Удона из "Астаны". За свою победу американец получил годовой комплект экипировки от партнеров мероприятия.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что матч звезд баскетбола закончился со счетом 125:124 в пользу россиян.