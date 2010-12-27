В ночное время на территории области пройдут снегопады.

Вторник в Ленобласти обещает быть снежным, но теплым - именно такой прогноз выдвигают синоптики Ленобласти. Об этом сообщает сетевое издание "47новостей".

Уже завтра, 26 марта, на территории Ленобласти будет повышеннвя облачность с небольшими прояснениями. В ночное время на территории области пройдут снегопады. Утром же на дорогах региона ожидается сильный гололед.

Температура воздуха ночью -1...-6 гр., местами до -9 гр., днем -1...+4 гр. Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем - повышаться.

Источник: сетевое издание "47news.ru"