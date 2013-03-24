Вторичка Петербурга за год подорожала более чем на 30%

Наиболее значительный рост цен заметили в Петроградском районе.

В понедельник, 13 сентября, эксперты петербургского агентства недвижимости "ДАРКО" поделились с Piter.tv данными, согласно которым за год, с августа 2020 года по август 2021 года, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Петербурга выросла на 30%. Теперь "квадрат" стоит не 138,6 тыс. рублей, а 180, 4 тыс. рублей.

Наиболее значительный рост средних цен в абсолютных значениях среди городских районов был отмечен в Петроградском районе. Там рост составил 69,7 тыс. рублей (+36%), теперь "квадрат" стоит 263 тыс. рублей. На второй строчке оказался Василеостровский район. Здесь средняя цена за квадратный метр выросла на 50 тыс. рублей (+32%), до 205 тыс. рублей. Топ-3 замкнул Красногвардейский район. На данный момент средняя стоимость квадрата на вторичном рынке составляет 162,8 тыс. рублей, что на 46 тыс. выше (+39%), чем годом ранее.

Вместе с этим за последние два месяца цены на вторичном рынке выросли всего на 1%.

Ранее мы писали, что рост ключевой ставки не повлияет на рынок новостроек Петербурга.

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