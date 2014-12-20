Рост ключевой ставки не повлияет на рынок новостроек Петербурга

Эксперты заявляют, что рынок новостроек Петербурга – стабильная и очень инертная стихия. Он медленно реагирует на колебания.

В августе текущего года спрос на покупку квартир в новостройках Петербурга вырос на 14% относительно показателей июля. Несмотря на этот рост, в августе нынешнего года число запросов оказалось ниже на 5% относительно августа 2020 года. В АН "Прайд Групп" сообщили Piter.tv, что за восемь месяцев спрос на новостройки в городе вырос на 9% относительно аналогичного периода прошлого года и почти на ​​36% относительно допандемийного 2019 года.

По словам генерального директора агентства и эксперта рынка недвижимости Алексея Бондарева, спрос прогнозируемо растёт, заметен положительный тренд спроса на новостройки.

Возможно, большое количество переуступок, которое мы ждём к концу этого года и началу следующего года, немного остудит спрос, но это будет кратковременный эффект. Петербург регулярно потребляет огромное количество новостроек среднего ценового сегмента. Причины этому есть как демографические, так и миграционные. Алексей Бондарев

Специалист отметил, что на спрос влияет сезонность. Так, осень является статистически плодородным сезоном, а зима – еще более плодородным. Бондарев предположил стабильный рост цен в новостройках в районе 10–15% в среднем и классический рост стартов продаж в районе 20–25%. Сейчас нет предпосылок для стагнации и падения рынка.

Эксперт уточнил, что повышение ключевой ставки, не приведёт к значительным изменениям на рынке жилья. В то же время рынок новостроек региона стабилен, медленно реагирует на колебания. Поэтому нынешний рост не приведет к значительным изменениям.

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Фото: Piter.tv