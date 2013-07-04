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Ленобласть стала одним из лидеров в стране по росту цен на дачи
Сегодня, 11:48
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Ленобласть стала одним из лидеров в стране по росту цен на дачи

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Средняя цена загородного дома в регионе составит 16,7 млн рублей.

За летний сезон стоимость дач в Ленинградской области выросла на 12%, что позволило региону стать лидером по росту цен в стране на загородную недвижимость. Об этом сообщили аналитики ЦИАН. 

В Петербурге за этот же период времени дачи подорожали на 4%. Однако если сравнить этот показатель с данными прошлого года, то можно сделать вывод, что загородная недвижимость в Северной столице подорожала на 24%. 

По информации на август этого года, дача в Ленобласти обойдется покупателю примерно в 16,7 млн рублей. А дача в Петербурге - в 30,9 млн рублей. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что вторичка Петербурга за год подорожала более чем на 30%.

Фото: Pexels

Теги: дачи, недвижимость, циан
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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