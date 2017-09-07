Вспышка на Солнце, последние новости: какие последствия угрожают жителям Земли

Ученые объяснили, что ждать от новых вспышек на Солнце.

6 сентября на Солнце произошли две крупные вспышки. Вторая из них оказалась мощнейшей за последние 12 лет. Такие всплески вызвали нарушения радиосвязи и приема сигналов, которые продолжались около часа.

Эксперты прогнозируют возникновение и других проблем. Настолько экстремальные солнечные вспышки называются корональными выбросами. Если они направлены в сторону нашей планеты, то последствия могут быть катастрофическими. Но говорить об этом можно только через несколько дней. Хотя специалисты уже отмечают, что корональный выброс все-таки был. Американские коллеги из НАСА объявили, что Земля попала под траекторию полета космических частиц.

До нас могут долетать тонны вещества, которые начнут взаимодействовать с магнитосферой Земли и вызовут ухудшение “космической погоды”. Это вызовет не только северное сияние, но и головные боли у метеозависимых людей. Уже известно, что следует ожидать еще одной крупной вспышки 8 сентября.

Также последствия вспышек угрожают жизни космонавтов, которые находятся вне МКС и околоземной орбите. Об этом рассказал научный сотрудник ФИАН Сергей Богачев. Он пояснил, что воздействие вспышек точно дойдет до спутников на геостанционной орбите и может их повредить. Ученый добавил, что особых опасений для людей на планете ожидать не стоит: мы защищены атмосферой и магнитным полем.