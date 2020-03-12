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Вслед за мировыми рухнули и российские фондовые индексы

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Из-за этого произошло снижение курса рубля к доллару и евро.

Вслед за мировыми рухнули и российские фондовые индексы. Торги на Московской бирже 12 марта начались с нового обвала котировок.

В 10:03 по Москве индекс Мосбиржи упал на 4,6% — до 2378,15 пункта. Это значение стало минимальным с января 2019 года.

Из-за этого произошло снижение курса рубля к доллару и евро. Доллар подорожал до 74,1 рубля, евро — до 83,37 рубля.

Нефть марки Brent подешевела на 5,2% - до 33,94 доллара за баррель.

Ранее Индекс РТС опустился ниже 1450 пунктов впервые с прошлого декабря.

Теги: биржа, курсы валют, финансы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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