Всеволожский район хочет присоединиться к Петербургу

Авторы инициативы считают, что Ленинградская область не может обеспечить жителям нужный уровень социальных услуг.

Жители Всеволожского района хотят присоединиться к Санкт-Петербургу. Авторы инициативы считают, что Ленинградская область не может обеспечить жителям нужный уровень социальных услуг. Об этом сообщается на сайте change.org.

Данную петицию подписали более тысячи человек. Жители Сертолово, Кудрово, Нового Девяткино и Мурино, в большинстве своем работают в Петербурге и платят налоги в его бюджет. Однако, соцуслугами занимается Ленобласть, бюджета которой уже не хватает на всю территорию.

Площадь Всеволожского района составляет 3 тысячи квадратных километров , тогда как площадь Петербурга – 1,5 тысячи квадратных километров. В качестве примера активисты приводят присоединение Новой Москвы к Москве.

Фото: Мурино/ ВК