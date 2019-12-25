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Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля
Сегодня, 11:51
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matveyvn

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля

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Министр заявил, что очень важно, чтобы выпускников поздравили "лучшие и самые успешные люди России".

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля. Об этом рассказал министр образования и науки России Валерий Фальков в эфире ТВ-канала "Россия-24".

По его словам, новый формат праздника позволяет "стереть границы". Фальков отметил, что многие университеты и институты идею поддержали.

Мне кажется, что это эксперимент, заслуживающий внимания.

Валерий Фальков, министр образования и науки России

Он подчеркнул, что подобного в истории российского образования не было никогда. Министр заявил, что очень важно, чтобы выпускников поздравили "лучшие и самые успешные люди России".

Ранее глава Минобрнауки РФ рассказал об условиях выдачи образовательных кредитов.

Теги: вузы, выпускной, высшее образование, минобрнауки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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