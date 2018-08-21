Петербуржцы будут участвовать в танцевальной гонке против жителей других городов.

В субботу, 24 августа, в Петербурге на пешеходной зоне Большой Морской улицы состоится всероссийский фестиваль шоу "ТАНЦЫ". Компания ТНТ пригласила всех желающих поучаствовать в танцевальной гонке. Предполагается, что участников приедет поддержать звезда шоу Дима Бончинче.

Соревнование пройдет с 12:00 до 20:00 в нескольких регионах России. Победителем станет город, жители которого больше всего времени проведут в ритме танца.

Участвовать в фестивале можно из дома. Для этого в указанное время нужно поделиться в социальных сетях видеозаписью со своим танцем под хэштегом #танцытнтспб. Это принесет Петербургу дополнительные баллы в соревновательной гонке.

Когда: 24 августа с 12:00 до 20:00

Место: Большая Морская улица (перед аркой Главного штаба)

Цена: бесплатно

Фото: Pixabay