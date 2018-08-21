В субботу, 24 августа, в Петербурге на пешеходной зоне Большой Морской улицы состоится всероссийский фестиваль шоу "ТАНЦЫ". Компания ТНТ пригласила всех желающих поучаствовать в танцевальной гонке. Предполагается, что участников приедет поддержать звезда шоу Дима Бончинче.
Соревнование пройдет с 12:00 до 20:00 в нескольких регионах России. Победителем станет город, жители которого больше всего времени проведут в ритме танца.
Участвовать в фестивале можно из дома. Для этого в указанное время нужно поделиться в социальных сетях видеозаписью со своим танцем под хэштегом #танцытнтспб. Это принесет Петербургу дополнительные баллы в соревновательной гонке.
Когда: 24 августа с 12:00 до 20:00
Место: Большая Морская улица (перед аркой Главного штаба)
Цена: бесплатно
Фото: Pixabay
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