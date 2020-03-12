ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов

Половина штрафа оказалась условной.

Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на 10 миллионов долларов. Такое решение приняли из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима. Штраф в 10 миллионов долларов — одна из санкций.

Андерсен пояснил, что ВФЛА должна выплатить половину штрафа немедленно, вторая половина — условная.

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