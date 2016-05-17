К Международному дню ДЦП в России выпустили Доброшрифт

Уникальный шрифт составили 33 ребенка с детским церебральным параличом.

В среду, 2 октября, весь мир отмечает Международный день детского церебрального паралича (ДЦП). С таким диагнозом только в России живут тысячи детей. Многим из них сложно написать даже одну букву, но общими усилиями 33 ребенка смогли создать свой уникальный Доброшрифт.

Авторы проекта хотели показать, что дети с ДЦП, не смотря на трудности, могут творить и создавать. Всем желающим предлагается принять участие во флешмобе и заменить привычный шрифт на "Доброшрифт". Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на сайте. Там же можно прочитать истории детей с ДЦП.

ДЦП у детей

ДЦП – это общее название группы неврологических отклонений, вызванных повреждением в коре, подкорковых областях, в капсулах или стволе головного мозга ребенка.

Точная причина возникновения ДЦП неизвестна. Чаще всего нарушения, приводящие к этому заболеванию, происходят во внутриутробном периоде. Поэтому большинство случаев ДЦП (85-90 %) классифицируется как врожденные. Также есть приобретенный паралич.

Причины, которые могут привести к развитию ДЦП у детей (опубликован не полный список):

- преждевременные роды (до 37 недель беременности) и низкий вес ребенка (менее 2500 г);

- резус-конфликт, когда кровь матери несовместима с кровью ребенка;

- многоплодная беременность (рождение двойни, тройни и т.д.). Отчасти это связано с тем, что близняшки, тройняшки и т.д. появляются на свет раньше срока и имеют низкий вес;

- зачатие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ);

- ядерная желтуха (билирубиновая энцефалопатия). Когда концентрация билирубина в крови ребенка очень высока, и не предпринимаются никакие меры по ее снижению, происходит поражение головного мозга;

- небольшой процент связан с осложнениями во время родов. Например, к ДЦП может привести гипоксия - кислородное голодание мозга ребенка;

- ДЦП может быть следствием неблагоприятных событий в первые дни появления на свет. Мозг ребенка могут поразить инфекции, например, бактериальный менингит или вирусный энцефалит. Кроме того, заболевание может развиться после тяжелой травмы головы.

Международный день ДЦП

Международный день ДЦП ежегодно отмечается в первую среду октября. Вопреки сложившимся мифам детский церебральный паралич не является приговором для ребенка.

Специалисты отмечают, что продолжительность жизни с этим заболеванием не отличается от средней продолжительности жизни здоровых людей. Конечно, каждый случай индивидуален, но сегодня большинство детей с ДЦП имеют шанс на полноценную и счастливую жизнь.

У многих людей с ДЦП хорошо развит интеллект. Они могут получить среднее и высшее образование, найти высокооплачиваемую работу, начать заниматься спортом, путешествовать по миру, жениться и рожать детей.

Фото: dobroshrift.ru, unsplash.com