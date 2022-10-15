Всемирный банк: отсутствие энергоресурсов из РФ создает крупный вызов Европе

Дэвид Мэлпас рассказал о проблемах с поставками угля, газа и нефти.

Всемирный банк сообщил о том, что отсутствие энергетических российских ресурсов и решение политических руководителей Европы от этого создает крупный серьезный вызов европейскому региону. Эксперт подчеркнул, что говорит не только о дефиците газа, но также и о нефти, угле. Соответствующей информацией с журналистами в ходе пресс-конференции в Вашингтоне рассказал глава ВБ Дэвид Мэлпас. Чиновник выступил по результатам осенней сессии руководителей Международного валютного фонда и ВБ.

Европа зависела от России не только в плане природного газа, но и нефти и угля. Это создает крупный вызов для Европы в смысле замедления темпов роста ее экономики и в смысле того, как она замещает эти энергоресурсы. Дэвид Мэлпас, глава ВБ

Во Всемирном банке добавили, что негативные последствия будут связаны с замедлении темпов роста показателей национальных экономических систем на континенте. Дэвид Мэлпас подчеркнул, что страны уже построили новый трубопровод из Норвегии в Польшу, а европейские партнеры обсуждают вопрос с расширением совместных закупок на глобальном рынке сжиженного природного газа.

Всемирный банк предоставит Украине до конца октября еще $530 млн.

Фото и видео: YouTube / World Bank

