Всемирный банк предоставит Украине до конца октября еще $530 млн

Дэвид Мэлпас рассказал о финансовой помощи Украины со стороны мира.

Всемирный банк предоставит Украине до конца октября текущего года дополнительно 530 миллионов долларов. Соответствующей информацией с журналистами в ходе пресс-конференции поделился глава ВБ Дэвид Мэлпас. Чиновник уточнил, что международная организация уже направила киевскому режиму 11 миллиардов долларов. Сейчас эксперты используют донорские гарантии, которые презентуются как формы страхования.

Мы выделили украинскому правительству $11 млрд. К концу этого месяца будет еще $530 млн, обеспеченные гарантиями от британского правительства, а также помощью от Дании. Дэвид Мэлпас, глава ВБ

Эксперт выступил с соответствующими статистическими данными в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и ВБ. Дэвид Мэлпас подчеркнул, что многие государства в мире принимают участие в направлении финансовых и прочих ресурсов украинской стороне.

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Фото и видео: YouTube / World Bank

