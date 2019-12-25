Всемирная конференция разработчиков пройдет с 7 по 11 июня

Разработчики на конференции узнают о новых обновлениях операционных систем.

С 7 по 11 июня пройдет Всемирная конференция разработчиков Apple. Для всех участников она будет бесплатной.

На конференции разработчикам расскажут про новые обновления операционных систем продукции Apple. В списке окажутся iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

Напомним, что в "ковидном" 2020 году WWDC тоже проходила в онлайн формате. Несмотря на это она собрала рекордное число участников.

В Apple подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы в этом году конференция стала самой крупной и успешной за всю историю.

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