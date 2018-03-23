Все происшествия Петербурга за 23 марта: фото и видео

Пятница, 23 марта в Петербурга насыщена различными происшествиями. Piter.tv расскажет подробно о каждой новости.

В Санкт-Петербурге 23 марта случались все: от огня до, так называемых, фонтанов. Piter.tv публикует в этом материале все чрезвычайные происшествия, которые произошли за сутки в городе на Неве.

1. В петербургском метро на станции "Спасская" найден труп мужчины. Утром 23 марта, на станции метро Спасская скончался мужчина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Около 9.50 утра на станции метро "Спасская" в вестибюле метрополитена стало плохо одному из пассажиров. 50-летний мужчина упал на пол рядом с платформой.

2. На улице Академика Байкова столкнулись маршрутка № 176 и машина "Яндекс-Такси". Утром 23 марта произошло ДТП, в котором столкнулись легковушка Nissan и маршрутка № 176. Информацию об аварии в редакцию Piter.TV прислал мобильный корреспондент издания.

3. К приезду Шойгу петербургские курсанты укладывают асфальт на снег. Эта история не совсем происшествие, однако возмущение точно вызывает. В Петергофе сотрудники Военного института железнодорожных войск и военных сообщений получили задание оперативно уложить асфальт на дороге. Службы не смутил тот факт, что на улице толстым слоем лежит снег.

4. Начальника Аграрного университета Руслана Магомаева посадили на 4 года за взятку. В Пушкинском районном суде приговорили к 4 годам колонии начальника Аграрного университета, которого подозревали во взяточничестве. По данным следствия, руководитель организации Руслан Магомаев требовал у представителя Калининградского филиала деньги.

5. В Понтонном пожарные тушили загоревшийся самосвал. Днем 23 марта в Колпинском районе Петербурга по дороге в поселок Понтонный загорелся самосвал. На месте происшествия уже работают специалисты ГУ МЧС по региону. Piter.tv получил видео, на котором запечатлен инцидент.

6. В Петербурге появился фонтан на проезжей части. В Кировском районе Санкт-Петербурга на проезжей части у набережной реки Екатерингофки, в районе 29 дома, забил настоящий фонтан. Об этом сообщили читатели Piter.tv.