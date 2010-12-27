На Стачек иномарка протаранила ограждение и врезалась в дерево

Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением.

Вчера вечером, в Кировском районе Петербурга, иномарка протаранила ограждение и врезалась в дерево. Об этом сообщили в социальных сетях в группе "ДТП и ЧП".

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Стачек. Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением. Машина перелетела ограждения и врезалась в дерево.

Логан перелетел через ограждения на улице Стачек у парка 9 января и влетел в дерево.

Очевидцы происшествия.

Женщина, сидящая за рулем, пострадала. Она осталась жива, медики оказали ей первую помощь. На настоящий момент неизвестно, в каком состоянии потерпевшая.

Фото: ДТП и ЧП / ВКонтакте.