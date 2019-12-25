Врачи порекомендовали соблюдать правильное питание при заболевании COVID-19

Питаться стоит небольшими порциями 5-6 раз в день.

Специалисты ресурса "Стопкоронавирус.рф" опубликовали рекомендации по питанию в период лечения от COVID-19.

Питаться стоит небольшими порциями 5-6 раз в день. В рационе должно быть много фруктов, овощей. Также нельзя исключать различные бульоны, белковые продукты, например, сыр и творог.

В период лечения от коронавируса нужно соблюдать питьевой режим, больше отдавать предпочтения чаю с малиной и компотам. От алкоголя нужно отказаться совсем.

Ранее были перечислены защищающие от коронавируса продукты.

Фото: Piter.tv