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Врачи отмечают положительную динамику в состоянии Дмитрия Быкова

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Ранее озвученные в СМИ диагнозы оказались неверными.

Основатель лектория "Прямая речь" Светлана Большакова рассказала о состоянии Быкова. По ее словам, наблюдается положительная динамика.

Слухи о резком ухудшении состояния Дмитрия Быкова опроверг и Дмитрий Муратов, председатель редакционного совета "Новой газеты". Ранее в СМИ сообщалось, что у писателя случился инфаркт головного мозга, но данный диагноз Муратов назвал "просто лажей".

Напомним, что 16 апреля писателя госпитализировали с подозрением на инсульт в Уфе, куда он приехал с лекцией. Сейчас он находится в Москве в НИИ нейрохирургии имени Бурденко.

Видео: YouTube / Еврейский музей и центр толерантности

Теги: дмитрий быков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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