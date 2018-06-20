Врачи отмечают положительную динамику в состоянии Дмитрия Быкова

Ранее озвученные в СМИ диагнозы оказались неверными.

Основатель лектория "Прямая речь" Светлана Большакова рассказала о состоянии Быкова. По ее словам, наблюдается положительная динамика.

Слухи о резком ухудшении состояния Дмитрия Быкова опроверг и Дмитрий Муратов, председатель редакционного совета "Новой газеты". Ранее в СМИ сообщалось, что у писателя случился инфаркт головного мозга, но данный диагноз Муратов назвал "просто лажей".

Напомним, что 16 апреля писателя госпитализировали с подозрением на инсульт в Уфе, куда он приехал с лекцией. Сейчас он находится в Москве в НИИ нейрохирургии имени Бурденко.

Видео: YouTube / Еврейский музей и центр толерантности