Врачи объяснили очередь машин скорой помощи у больницы в Новосибирске

В ночь на 16 июня у стационара находились 18 автомобилей.

Очередь у одной из городских клинических больниц Новосибирска, состоящая из карет скорой помощи, связана с ростом числа обращений жителей с COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главврача ГКБ №3 Ирину Большакову

Ранее местные СМИ информировали о наличии 18 автомобилей "скорой" перед стационаром данной больницы. Они были замечены в ночь на 16 июня.

Идет рост обращений по поводу коронавирусной инфекции, следственно, увеличивается количество пневмоний, которые мы отвозим в стационар. Ирина Большакова, главрач больницы

По ее словам, в настоящее время, по большей части, ковид-пациентами больницы становятся непривитые граждане.

Напомним президент России Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса. По мнению главы государства, это единственный путь борьбы с инфекцией. Путин считает, что хуже этого – только переболеть COVID-19.

Ранее врач больнице в Коммунарке Денис Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса.

Фото: НГС