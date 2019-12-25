Врачи объяснили очередь машин скорой помощи у больницы в Новосибирске

Очередь у одной из городских клинических больниц Новосибирска, состоящая из карет скорой помощи, связана с ростом числа обращений жителей с COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главврача ГКБ №3 Ирину Большакову
Ранее местные СМИ информировали о наличии 18 автомобилей "скорой" перед стационаром данной больницы. Они были замечены в ночь на 16 июня.
Идет рост обращений по поводу коронавирусной инфекции, следственно, увеличивается количество пневмоний, которые мы отвозим в стационар.
Ирина Большакова, главрач больницы
По ее словам, в настоящее время, по большей части, ковид-пациентами больницы становятся непривитые граждане.
Напомним президент России Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса. По мнению главы государства, это единственный путь борьбы с инфекцией. Путин считает, что хуже этого – только переболеть COVID-19.
Ранее врач больнице в Коммунарке Денис Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса.
Фото: НГС
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