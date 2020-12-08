Петербургские медики снялись в клипе про "красную зону"

Люди активно поддерживают медиков, выражая им свою благодарность в комментариях к видео.

Петербургские медики вместе с коллегами из других городов снялись в клипе про "красную" зону. Об этом сообщает Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

В комментариях пользователи активно поддерживают медиков.

До слез, как на войне и снова нам нужна одна победа, одна на всех и велика опять цена. Низкий поклон, сил вам, поддержки близких, храни вас Бог! пользователи.

Известно, что текст песни "Красная зона" написал руководитель кафедры и клиники терапии усовершенствования врачей Военно-медицинской академии им. Кирова Владимир Салухов.

Видеоролик набрал около 300 тысяч просмотров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3734 человек. За последние сутки в России подтвердили 26 097 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5090 (19,5%) без клинических проявлений.

Видео: #ВРАЧИ ПОЮТ/YT