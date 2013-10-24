Врачи больницы Святителя Луки спасли жизнь пациентке с гигантским новообразованием в яичнике

Петербургские врачи спасли женщину с кистой яичника, которая по своим размерам уже превысила диаметр футбольного мяча.

Вера Мещерская долгое время страдала от грозного заболевания, которое препятствовало ей вести полноценную жизнь. Но благодаря упорству и мастерству врачей больницы Святителя Луки, у нее появился шанс на выздоровление. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Вера обратилась в больницу с подозрением на онкологическое заболевание. Врачи немедленно приступили к проведению серии обследований, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ) и биопсию. Однако, из-за некоторых обстоятельств, драгоценное время было потеряно, и размер новообразования достиг невероятных 40 сантиметров – это почти в два раза больше размера футбольного мяча.

Судьба Веры оказалась на грани: гигантское новообразование могло оказать серьезное давление на соседние органы и стать причиной осложнений для сердца. Однако, врачи больницы Святителя Луки преуспели в этой непростой задаче и справились с кистой такого размера - они уже сталкивались с подобным случаем.

Ранее сообщалось, что у петербуржца обнаружили 18-сантиметровую опухоль после сбора ягод в Ленобласти.

Фото: Piter.TV