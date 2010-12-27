Врача обвиняют в халатности из-за наплевательского отношения к онкобольной

Врача петербургского УФСИН обвинили в халатности по отношению к онкобольной.

В Смольнинский районный суд для рассмотрения было направлено уголовное дело в отношении начальника филиала "Больница №1", врача "Медико-санитарной части №78". Сотрудник части обвиняется по статье “халатность”. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

"По версии следствия, обвиняемый, будучи должностным лицом — начальником филиала "Больница №1" — врачом федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №78 Федеральной службы исполнения наказаний", совершил преступное бездействие, выразившееся в неисполнении им своих должностных обязанностей… Он не обеспечил перевод страдающей онкологическим заболеванием осужденной в другое медицинское учреждение для оказания ей надлежащей медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По поступившей информации, женщина, находясь в принудительной изоляции от общества в связи с отбытием наказания в виде лишения свободы, не имела возможности самостоятельно обратиться за квалифицированной медпомощью и получить необходимое лечение. Тюремный врач не стал переводить заключенную, больную раком, в специализированную клинику.