Врач Мясников: "Аспирин снижает риски развития рака легких и кишечника"

Доктор Мясников назвал топ лекарств, помогающих при приеме не по инструкции.

Российский врач Александр Мясников назвал препараты, которые помогают при приеме не по инструкции. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Как отметил Мясников, в России каждое пятое лекарство врачи назначают не по инструкции, так как к каждому пациенту важен свой подход. Например, аспирин раньше пили только для профилактики инсульта и инфаркта. Но научно доказано, что при многолетнем регулярном применении этот препарат снижает риски развития рака легких и кишечника.

Вместо обезболивающих врач посоветовал пить антидепрессанты, так как данные лекарства, собенно амитриптилин, помогают вернуть рецепторы в нормальное состояние. Статины пьют не только при инсульте, инфаркте и диабете, но и при остеопорозе, раке легких (в сочетании с аспирином) и эректильной дисфункции

Метформин назначают людям с диабетом и лишним весом, но также препарат можно пить для профилактики инфаркта, онкологии и инсульта.

В России с 2020 года официально разрешат продавать алкоголь и лекарства через Интернет.

Видео: YouTube/ МЫSLI TV