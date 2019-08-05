Врач Мясников: "Аспирин снижает риски развития рака легких и кишечника"

Российский врач Александр Мясников назвал препараты, которые помогают при приеме не по инструкции. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".
Как отметил Мясников, в России каждое пятое лекарство врачи назначают не по инструкции, так как к каждому пациенту важен свой подход. Например, аспирин раньше пили только для профилактики инсульта и инфаркта. Но научно доказано, что при многолетнем регулярном применении этот препарат снижает риски развития рака легких и кишечника.
Вместо обезболивающих врач посоветовал пить антидепрессанты, так как данные лекарства, собенно амитриптилин, помогают вернуть рецепторы в нормальное состояние. Статины пьют не только при инсульте, инфаркте и диабете, но и при остеопорозе, раке легких (в сочетании с аспирином) и эректильной дисфункции
Метформин назначают людям с диабетом и лишним весом, но также препарат можно пить для профилактики инфаркта, онкологии и инсульта.
В России с 2020 года официально разрешат продавать алкоголь и лекарства через Интернет.
Видео: YouTube/ МЫSLI TV
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