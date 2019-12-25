Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без

Иммунолог сравнил процесс протекания заражения у привитых и непривитых вакциной.

Кандидат медицинских наук рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без. Такое заявление генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" сделал в интервью для журналистов из радио Sputnik. Николай Крючков отметил, что новый всплеск заражений коснулся и тех россиян, которые поставили себе вакцину для профилактики коронавируса.

Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%. Николай Крючков, врач-иммунолог

Специалист заметил, что у привитых пациентов практически не случается случаев протекания заражения ковидом в тяжелой форме. Это основное отличие с теми, кто не привился. Инфицировавшийся человек продолжает выделять в окружающую среду вирусы. Даже привившийся опасен для людей после заражения коронавирусом. Однако этот период угрозы будет сокращен (до 3-4 дней) по сравнению с теми, кто не прививался (может заражать людей в течение недели).

Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19.

Фото: Piter.tv