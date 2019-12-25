В ведомстве призвали соблюдать санитарные требования привитым гражданам.

Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19, а также предотвращение передачи инфекции третьим лицам. Такое заявление опубликовано профильным ведомством. Специалисты призвали привитых граждан соблюдать санитарные требования, в частности, носить медицинские маски.

Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям. документ Минздрава РФ

Эксперты попросили россиян защитить себя и окружающих людей за счет выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

Компания "Герофарм" начнёт производить вакцину "ЭпиВакКорона" в Петербурге и Москве.

Фото: Минздрав России

