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Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19
Сегодня, 7:54
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Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19

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В ведомстве призвали соблюдать санитарные требования привитым гражданам.

Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19, а также предотвращение передачи инфекции третьим лицам. Такое заявление опубликовано профильным ведомством. Специалисты призвали привитых граждан соблюдать санитарные требования, в частности, носить медицинские маски.

Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям.

документ Минздрава РФ

Эксперты попросили россиян защитить себя и окружающих людей за счет выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

Компания "Герофарм" начнёт производить вакцину "ЭпиВакКорона" в Петербурге и Москве.

Фото: Минздрав России
 

Теги: массовая вакцинация, минздрав
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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