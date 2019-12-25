Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

Фармаколог призвал не создавать спиртосодержащие растворы для дезинфекции в домашних условиях.

Россиян предупредили об опасности самодельного антисептика. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал фармаколог из первой поликлиники управделами президента Игорь Федоров. Специалист добавил, что неправильно приготовленный раствор не убьет коронавирусную инфекцию.

Самое главное, не занимайтесь изготовлением этих средств в домашних условиях прокомментировал эксперт

Медик добавил, что дома не получится создать нужное соединение из спирта. В ВОЗ ранее заявили, что для того, чтобы раствор негативно повлиял на инфекцию, содержание спирта в нем должно быть не менее 62%. В этом случае, если человек не обработает руки, то для него это станет "роковой ошибкой". Игорь Федоров. призывает покупать антисептики в аптеках, в которых уже содержится спирт. От покупки средств, которые являются неспиртосодержащими, пользы в борьбе против коронавируса не будет.

Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса прокомментировал специалист

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