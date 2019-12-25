Врач рассказал, когда нужно вызвать скорую помощь при коронавирусе

Если у вас появилась одышка и стало трудно дышать в комнатных условиях, тогда стоит обратиться за помощью.

Директор и главврач частной скорой помощи Лев Авербах рассказал "Росбалту", в каких случаях стоит обратиться за помощью.

По мнению врача, если вас замучила одышка и стало трудно дышать в комнатных условиях, тогда стоит обратиться в скорую помощь. Вам сделают КТ и, если процент поражения легких меньше 25%, то отправят домой долечиваться. Однако врач оценит полную картину и состояние больного.

Стремиться лечь в больницу, по мнению Авербаха, не стоит. По мнению врача, сейчас стационары стали "рассадниками эпидемии". Специалист уточнил, что большинство пациентов переносят болезнь легко и без осложнений. Так, если вы моложе 65 лет и у вас нет сопутствующих заболеваний, то лучше переболеть дома.

Перенести инфекцию лучше при соблюдении внешнего и внутреннего карантина, то есть не выходя на улицу и не контактируя с членами семьи. Рекомендации стандартные, как при ОРВИ: больше питья, хорошее питание, проветривание, влажная уборка, снижение физических нагрузок при температуре отметил Лев Авербах.

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