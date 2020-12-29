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Врач раскрыл простой способ снизить риск заражения коронавирусом
Сегодня, 8:15
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matveyvn

Врач раскрыл простой способ снизить риск заражения коронавирусом

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Респираторные заболевания протекают легче, если воздух насыщен кислородом.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок раскрыл простой способ снизить риск заражения коронавирусом. Заявление он сделал в интервью радио Sputnik.

По его словам, больные новой коронавирусной инфекцией больше всего страдают от заболеваний лёгких, так как инфекция поражает и дыхательную систему. По словам эксперта, поэтому значительную роль имеет качество воздуха, которым мы дышим.

Болибок подчеркнул, что респираторные заболевания протекают легче, если воздух насыщен кислородом.

Чем больше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания.

Владимир Болибок, врач иммунолог-аллерголог

При этом грязный воздух, отметил он, увеличивает восприимчивость к различным инфекциям — в том числе к COVID-19.

Ранее мы писали, что в США беспокоятся из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР.

Фото: pixabay.com

Теги: врач, иммунолог, кислород, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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