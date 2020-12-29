Врач раскрыл простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Респираторные заболевания протекают легче, если воздух насыщен кислородом.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок раскрыл простой способ снизить риск заражения коронавирусом. Заявление он сделал в интервью радио Sputnik.

По его словам, больные новой коронавирусной инфекцией больше всего страдают от заболеваний лёгких, так как инфекция поражает и дыхательную систему. По словам эксперта, поэтому значительную роль имеет качество воздуха, которым мы дышим.

Болибок подчеркнул, что респираторные заболевания протекают легче, если воздух насыщен кислородом.

Чем больше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания. Владимир Болибок, врач иммунолог-аллерголог

При этом грязный воздух, отметил он, увеличивает восприимчивость к различным инфекциям — в том числе к COVID-19.

Ранее мы писали, что в США беспокоятся из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР.

Фото: pixabay.com