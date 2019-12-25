Более трети смертельных случаев от COVID-19 в США приходится на Нью-Йорк.

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом. Это сделал анестезиолог Деррик Смит, который работает в одной из клиник Нью-Йорка. О его реплике пишет Daily Mail.

Смит рассказал, что он подключал пациента к аппарату ИВЛ. И заражённый коронавирусом мужчина спросил — "кто будет за это платить?".

Доктор досадует, что в свои, возможно, последние минуты жизни люди вынуждены беспокоиться о деньгах. Причина, по мнению Деррика Смита, в грабительских ценах на медицину в США — из-за этого люди до последнего не обращаются за помощью в больницы. В условиях эпидемии это приводит к большей нагрузке на систему здравоохранения в целом.

По мнению Смита, правительство должно, в первую очередь, заниматься здоровьем и безопасностью своих граждан.

Но оно занято совсем другим, - сказал Смит.

Отметим, что более трети смертельных случаев от COVID-19 в США приходится на Нью-Йорк. Это — эпицентр эпидемии коронавируса в Штатах.

Ранее президент США объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах страны.