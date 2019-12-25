Врач поликлиники рассказала о побочных эффектах после прививки "Спутником V"

Такие симптомы могут быть после любой вакцины и прививки.

В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, какие побочные эффекты могут быть после вакцинации "Спутником V".

Заведующая профильным кабинетом детской поликлиники № 68 Екатерина Будникова отметила, что у всех вакцин и прививок есть нежелательные явления. Так после "Спутником V" могут появится слабость, вялость, озноб, головная боль. Медик назвала это нормальным протеканием вакцины, то есть перечисленные выше симптомы нельзя называть побочными.

Также Будникова отметила, что местными нежелательными явлениями можно считать боль в месте укола, уплотнение и покраснение. Но это значит, что вакцина действует.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации.

Фото: Piter.tv