Врач объяснила связь между возрастом человека и развитием метеозависимости

До 20-летнего возраста почти никто не чувствует перепадов погоды.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре "Невскими Новостями" рассказала, что чем старше человек — тем хуже он реагирует на резкую смену погоды.

Человек – существо адаптивное, которое может подстроиться под любые условия. Но с возрастом ресурсы снижаются, особенно если нет тренировок. Ирина Ярцева, иммунолог

По словам врача, с возрастом сосуды становятся менее эластичными, начинают плохо работать в спящем режиме. До 20-летнего возраста почти никто не чувствует перепадов погоды. Но так как многие люди уже будучи взрослыми пьют, курят, едят вредную пищу, мало двигаются, это влияет на сосуды, появляется лишний вес. Из-за этого резервы человека снижаются, адаптивный механизм плохо работает.

Больше всего от резких перепадов погоды страдают люди с диабетом, инфарктом, гипертонией. Ирина Ярцева посоветовала следить за своим питанием и режимом сна.

В понедельник температура в Петербурге приблизится к климатической норме.

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