Врач назвала отличия гриппа этого сезона от коронавируса

Врач-эпидемиолог Ксения Шорикова объяснила, можно ли самостоятельно отличить сезонный грипп от коронавирусной инфекции. Оба заболевания имеют схожие приметы на начальном этапе и являются респираторными. Об этом сообщила "Комсомольская правда".
Первое отличие – инкубационный период. У гриппа он длится 2-4 дня, у коронавируса – до 14 дней.
При коронавирусе человек никогда не чихает, при простуде и гриппе очень часто.
Если в организме поселился SARS-CoV-2, то насморк появится только в редких случаях, а при простуде "сопли текут рекой".
При коронавирусе болят суставы, при гриппе – в единичных случаях.
И пятая отличительная черта – люди с коронавирусом редко жалуются на головную боль, а при гриппе – это постоянный симптом.
Людям, которые заподозрили у себя коронавирусную инфекцию, не стоит самим идти в поликлинику, лучше вызвать скорую.
Коронавирус до 9 часов сохраняется на коже
Фото: Piter.TV
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