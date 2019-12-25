Врач назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей

Невозможно бороться с пандемией, если люди не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о мешающих выходу на плато по коронавирусу людях. Заявление он сделал в эфире радио Sputnik.

По словам Викулова, невозможно бороться с пандемией, если люди не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, не выполняют рекомендации властей. Врач считает, что нужно усилить разъяснительную работу с населением и, возможно, увеличить штрафы за нарушение норм.

Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Георгий Викулов, врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций

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