Уволенная после отпуска в Турции врач подала в суд на петербургскую больницу

Она не смогла вернуться вовремя из-за отмены чартерного рейса.

В Петербурге врача уволили после затянувшегося отпуска в Турции. Бывшая сотрудница ДГБ № 22 подала по этому поводу иск в суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Светлана К. рассказала, что в ДГБ она работала врачом клинической лабораторной диагностики с 27 июля 2017 года. В этом году, 17 сентября, во время своего отпуска она отправилась в Турцию. Вернуться в положенное время (11 октября) не смогла из-за отмены чартерного рейса. По электронной почте 12 октября она отправила работодателю заявление об отпуске за свой счет.

В Россию врач вернулась только 21 октября и отправилась сдавать тест на коронавирус. Светлана написала еще одно заявление до момента, пока не будут готовы результаты теста. Уже 23 октября медик пришла к и.о. главного врача с документом, не подтверждающим у нее наличие коронавируса. Через пару недель после этого ей вручили приказ об увольнении.

Заявитель требует признать увольнение незаконным, восстановить её в должности, выплатить зарплату за время вынужденного прогула и моральную компенсацию. Дело принято к производству.

Ранее суд отказался возвращать Валерия Израйлита в СИЗО.

Фото: Piter.TV