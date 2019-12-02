Врач назвал четыре опасности для сосудов

Также специалист дал рекомендации по сохранению здоровья сосудов.

Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных опасности для сосудов, выполняющих транспортную функцию крови. Об этом пишет издание Focus.

Одной из них является курение, которое приводит к сжиманию сосудов. Из-за этого кровью перестают снабжаться некоторые части тела. Кроме того, курение может привести к образованию дыр и шрамов на верхней поверхности сосудов. При этом ядовитые вещества, содержащиеся в табачном дыме, разносятся по тканям за 21-23 секунды, то есть практически мгновенно отравляют весь организм.

Еще одной опасностью является повышенный сахар в крови, поскольку он разрушает внутреннюю стенку сосудов. В особой зоне риска находятся люди, страдающие от диабета.

Высокий показатель холестерина также делает артерии хрупкими и повышает риск образования бляшек. Опасность для сосудов представляет высокое кровяное давление, которые может привести к их разрыву.

Чтобы сохранить здоровье сосудов, Мартин Галле порекомендовал есть овощи разных цветов и пищу, богатую ненасыщенными жирными кислотами. Также стоит поддерживать вес в норме и несколько раз в день гулять по улице.

Ранее врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть красную икру.