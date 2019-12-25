"Эта весна запомнится всем. Мир перевернулся, и мы перевернулись вместе с ним", – отмечает специалист.

Молодой сердечно-сосудистый хирург Антон Казанцев из Кемерово исполнил свою мечту в феврале: он переехал в Петербург и устроился работать в больницу. Но в марте началась пандемия. Врач стойко принял боевое крещение и смог избежать заражения. Издание "АиФ -Петербург" побеседовало с врачом и узнало его историю.

Вспоминая свой первый день, Антон Николаевич отметил, что он был незабываемым: волнение было такое же, как перед первой операцией.

Вчерашние неврологи, травматологи, хирурги сменили профиль. Еще три месяца назад, выполняя плановую каротидную эндартерэктомию, я и не подозревал, что уже в конце марта стану врачом приемного отделения. рассказывает доктор.

Мужчина отмечает, что другие болезни, естественно, никуда не делись, поэтому врачи продолжают работать и по своему профилю. Так, Антон Николаевич продолжает делать экстренные сосудистые операции. Врач отмечает, что больница также принимает десятки карет скорой помощи за сутки.

Врач поделился, что работать в новых костюмах непривычно, но специалисты стараются привыкнуть к неудобствам: медикам некогда отвлекаться на стекающий пот по спине и лицу. Антон Николаевич также отметил, что во время операций, помимо "ковидного" костюма поверх надевается стерильный хирургический халат, поверх защитных очков – щиток, на руки – дополнительные перчатки, на ноги – длинные бахилы по колено.

Врач призывает не верить мифам: на самом деле болеют все, и неизвестно, получится ли выздороветь, ведь за ночь состояние может резко ухудшиться.

Мы боремся за жизнь каждого человека, несмотря ни на что отмечает специалист.

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Фото: Piter.TV