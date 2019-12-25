Врач из Петербурга спасла задыхающуюся пассажирку, летевшую с ней в Красноярск

Ирина Кузнецова направлялась в командировку в Биробиджан.

Врач Педиатрического университета Ирина Кузнецова спасла жизнь пассажирке, летевшей с ней в Красноярск. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Ирина Кузнецова направлялась в командировку в Биробиджан. Поскольку прямых рейсов из Петербурга в Еврейскую АО нет, врачу пришлось лететь сначала в Красноярск. Примерно через два часа после вылета из Пулково к пассажирам по громкой связи обратился бортпроводник. Он спросил, есть ли на борту медики.

Помощь потребовалась 50-летней женщине, которая начала задыхаться. Помочь вызвалась Ирина Кузнецова. Оказалось, что женщина недавно переболела коронавирусом и летела к больной матери. У нее резко понизилось давление, случилась истерика и паническая атака.

С помощью медицинского кислорода врачу удалось стабилизировать состояние пассажирки. Самолет благополучно приземлился в Красноярске. В аэропорту женщину ждала скорая помощь.

После врач, как и планировала, отправилась в Биробиджан. Сейчас там работает группа специалистов Педиатрического университета.

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Фото: pexels.com