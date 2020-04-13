В Петербурге у санитара и всей его семьи нашли коронавирус

Санитар из Покровской больницы ранее записывал видеообращение, где говорил о нехватке средств защиты.

Санитар Покровской больницы, который записывал обращение с просьбой о средствах защиты, а также его девушка, мама и бабушка сдали положительные тесты на коронавирус. Эту информацию "Фонтанке" подтвердил сам санитар Ярослав.

Молодой человек рассказала, что у него и всех его родных заболевание проходит в легкой форме. Вся семья находится дома на изоляции.

Ранее санитар вместе с другими коллегами записал коллективное видеообращение, где сообщил о том, что в Покровской больнице не хватает средств защиты, а в учреждение не проведен кислород. Вскоре Ярославу пришлось уйти на больничный после контакта с больным коронавирусом.

Видео: Фонтанка