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В Петербурге у санитара и всей его семьи нашли коронавирус

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Санитар из Покровской больницы ранее записывал видеообращение, где говорил о нехватке средств защиты.

Санитар Покровской больницы, который записывал обращение с просьбой о средствах защиты, а также его девушка, мама и бабушка сдали положительные тесты на коронавирус. Эту информацию "Фонтанке" подтвердил сам санитар Ярослав.

Молодой человек рассказала, что у него и всех его родных заболевание проходит в легкой форме. Вся семья находится дома на изоляции.

Ранее санитар вместе с другими коллегами записал коллективное видеообращение, где сообщил о том, что в Покровской больнице не хватает средств защиты, а в учреждение не проведен кислород. Вскоре Ярославу пришлось уйти на больничный после контакта с больным коронавирусом.

Видео: Фонтанка

Теги: коронавирус, покровская больниц, санитар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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