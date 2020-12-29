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Инфекционист: "Переболевшим коронавирусом следует вакцинироваться через 6-9 месяцев

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Малышев также отметил, что побочные эффекты от вакцины указывают на более сильный иммунитет.

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, не нужно сразу прививаться от нее. После заболевания можно подождать 6-9 месяцев. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Малышев также отметил, что побочные эффекты от вакцины указывают на более сильный иммунитет. То есть после вакцины "Спутник V" иммунитет может держаться до двух лет.

Петербургский иммунолог также заявила, что через некоторое время прививаться от COVID-19 надо и тем, кто переболел.

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"

 

Теги: вакцина, иммунитет, коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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Сегодня 20:15

Спасибо вам за информацию очень полезная

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